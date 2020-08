Spirituosenhersteller Diageo baut das Europa-Management um

Diageo will am Markt agiler sein: Der Spirituosenriese unterteilt seine Europa-Organisation in fünf Regionen. Deutschland befindet sich seit Juli in der neu geschaffenen Region Nordeuropa. Neue Deutschland-Chefin ist Soraya Benchikh.

Diageo führt neue Berichtsketten für seine europäischen Manager ein. Seit Beginn des neuen Geschäftsjahres im Juli gliedere sich die Europa-O