Statistisches Bundesamt Etwas weniger Fleisch aus deutschen Schlachtbetrieben

Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland neuesten Statistiken zufolge fast so viel Fleisch produziert wie im Jahr 2019. Das bedeutet, dass die coronabedingten Betriebsschließungen von den Schlachtern offenbar kompensiert werden konnten.

Trotz der zeitweiligen Schließung einzelner Schlachtbetriebe während der Corona-Pandemie ist in Deutschland 2020 in etwa so viel Fleisch produziert