Stellenabbau in Köln und Heilbronn FrieslandCampina treibt Umbau voran

Stellenabbau in Köln und Heilbronn

Zwei Wochen ist es her, dass FrieslandCampina den Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt hat. Jetzt steht fest, dass 195 Jobs in Köln und Heilbronn wegfallen. Zugleich kündigt Deutschland-Chef Jan Kruise im Gespräch mit der LZ an, auf diesem Schlüsselmarkt investieren und wachsen zu wollen.

Bis Ende 2021 will der Molkereikonzern Royal FrieslandCampina (RFC) rund 1.000 d