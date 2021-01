Sternekoch Stromberg beteiligt sich an Organic Garden

Stromberg beteiligt sich an Organic Garden

Der Sternekoch Holger Stromberg steigt beim Food-Tech Startup Organic Garden ein. Das Unternehmen will deutschlandweit umweltschonende Bio-Produkte herstellen und diese online, in der Großverpflegung und in eigenen Läden vertreiben.

