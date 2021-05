Strategische Ausrichtung Melitta baut ein eigenes Kaffeesystem

Melitta arbeitet an der Entwicklung eines eigenständigen Kaffeesystems. Mit Hilfe der neuen Kaffeemaschine will der Konzern seinen Kapselumsatz in den kommenden Jahren deutlich steigern. Im deutschen Discount hat das Milliardenunternehmen derweil viel Absatz verloren.

Melitta verfolgt auf dem weltweiten Milliardenmarkt für Kaffeekapseln eigenständige Pläne. Statt auf bestehende