TK-Hersteller Investor Emeram will Frostkrone behalten

Der Tiefkühlkosthersteller Frostkrone bleibt einstweilen im Eigentum des Investors Emeram. Die Anlagegesellschaft will das Unternehmen mehrere weitere Jahre behalten, prüft aber, den Tiefkühlspezialisten in einen neuen Fonds einzubringen. Emeram-Partner Christian Näther kündigt zudem mögliche Zukäufe in den USA sowie in Spanien an.

