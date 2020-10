Tarifverhandlungen Lohnerhöhung in ostdeutschen Molkereien gefordert

Lohnerhöhung in ostdeutschen Molkereien gefordert

Die Gewerkschaft NGG fordert in den startenden Tarifverhandlungen mit dem Milchindustrieverband eine Lohnerhöhung von monatlich 200 Euro in ostdeutschen Molkereien. Entlohnungs- und Arbeitszeitregelungen sollen an den Westen angeglichen werden.

