Tierseuche Vogelgrippe bei Firma mit 70.000 Tieren ausgebrochen

Allen Legehennen in einem Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern soll es an den Kragen gehen. Grund ist der Ausbruch der Vogelgrippe. Auch andere Betriebe sollen von der Seuche betroffen sein.

Die Vogelgrippe hat einen der größten Geflügelhalter in Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Wie ein Sprecher des Schweriner Agrarministeriums am Dienstag sagte, wurde das H5N8-Virus in einem Stall der