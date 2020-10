Tierwohl Greenpeace will vor Filialen des LEH protestieren

Die Umweltorganisation Greenpeace will am Wochenende für mehr Tierwohl protestieren und Kunden vor Supermärkten aufklären. Dem voraus schicken die Aktivisten scharfe Kritik an den Bedientheken von Edeka, Kaufland und Rewe.

"Supermärkte versagen beim Tierwohl" - mit dieser konfrontativen These kündigt Greenpeace Proteste für diesen Samstag an. In 50 Städten we