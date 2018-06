Top-Marke 2018: Food II

Carl Kühne KG (GmbH & Co.), Hamburg: Jörg Sönke Hamdorf, Key Account Manager National, Saskia Lauschke, Product Manager, und Daniel Gleißner, Head of Marketing Export (v.l.). (Bild: Unternehmen)

Appel Feinkost GmbH & Co. KG, Cuxhaven: Heiko Lehrke, Werkleiter Appel, Nicole Heinsohn, Produktmanagerin Marke Appel, und Wolfgang Kreiser, Leiter Marketing Sparte Appel Fine Food (v.l.). (Bild: Unternehmen)

Kikkoman Trading Europe GmbH, Düsseldorf: Peter Deeg, Senior Manager Sales and Marketing, Michiko Hufeland, Assistant Marketing & Research and Business Management und Erika Kurzawa, Assistant Business Management and Marketing & Research (v.l.). (Bild: Unternehmen)