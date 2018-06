Top-Marke 2018: Frische II

In der Warengruppe Frische wächst, wer einmal identifizierte Trends am besten in Produkte packt. Oder der auf einen frisch aufgepoppten Trend setzt. Wie Tulip höchst erfolgreich auf American Food. Ein gemeinsames Erfolgsmotto dieser Top-Marken-Kategorie, die alles versammelt, was der Kühlung bedarf, könnte laut GfK sein: Sie punktet besonders im Schnelldreherbereich im Discount und profiliert sich hier. Von Bergader und Herta Finesse über Stockmeyer bis Zott – die Top-Marken im zweiten Teil der Kategorie Frische auf einen Blick.