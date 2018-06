Top-Marke 2018: Getränke

Für unsere Top-Marken-Kategorie Getränke gilt: Hier gewinnen traditionelle, starke Marken, die mit Aktualität punkten, sich "lifestylig" geben und an angesagte Trends anpassen. Kompetenz und Vertrauen prägen das Verhältnis der Konsumenten zu den Big-Playern und lassen sie auch bei Neuem zugreifen, wenn es ihre aktuellen Bedürfnisse anspricht. Das kann Gesundheitsbewusstsein sein wie bei Coca-Cola Zero oder Jever Fun, die XXL-Variante wie bei Arizona oder eine Premium-Special-Edition wie Krüger You. Nur bei Spirituosen haben junge Marken eher eine Chance als die Klassiker. Von Active und Arizona über Jacobs und Jever bis zu Vio – die Top-Marken in der Kategorie Getränke auf einen Blick.