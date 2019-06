Top-Marke 2019: Food II

In diese Top-Marken-Warengruppe haben wir das Trockensortiment gepackt: Beilagen, Suppen, Konserven, Fertiggerichte, Saucen und Würzmittel – und auch Brot- und Backwaren. Unter den 25 Siegern sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, eher kleinere Marken versammelt. Andererseits gibt es hier einen der größten Marktanteilsgewinner 2019: Hipp ist eine von drei unter den 100 Top-Marken, die die 3 Prozent-Hürde geknackt haben. Den mit Abstand höchsten Zuwachs bei der Käuferreichweite erreichen mit einem Plus von etwa 840000 Neukunden Havesta und Hela. Ein Großteil des Wachstums in dieser Kategorie wurde laut GfK allerdings über Listungen und Aktionen im Discount erarbeitet. Von Bad Reichenhaller und Hela über Kühne bis Spreewaldhof – die Top-Marken im zweiten Teil der Kategorie Food auf einen Blick.