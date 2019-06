Top-Marke 2019: Frische I

Zu dieser Warengruppe zählt die LZ das, was der Kühlung bedarf. Und damit insgesamt 32 Siegermarken. Vier davon können mit einem Plus von über einer Million bei der Käuferreichweite aufwarten. Doch den Vogel schießt mit 2,5 Millionen Neukäufern Kerrygold-Käse ab. Der höchste Marktanteilszugewinn ist mit 2,5 Prozentpunkten Apostels gelungen. Herausragend in Sachen nachhaltige Markenführung: Popp und Coppenrath & Wiese. Jahr um Jahr satteln sie nochmal richtig drauf und schaffen es immer wieder, Top-Marke zu werden. Von Bärenmarke und Elinas über Caffè Latte bis Géramont – die Top-Marken im ersten Teil der Kategorie Frische auf einen Blick.