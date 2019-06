Top-Marke 2019: Getränke

Im Handelsalltag haben alkoholfreie und alkoholhaltige Getränke mit Kaffee & Co. nicht allzu viel miteinander zu tun. Doch in der LZ-Kategorie Getränke eint unsere elf Top-Marken eines: Sie haben sich mit ihrem Wachstum an die Spitze einer Warengruppe gesetzt, die sich 2018 im Vergleich zu anderen besonders dynamisch entwickelt hat. Zwei Marken verbuchen über eine Million mehr Käufer. Beide kommen aus dem Haus Eckes-Granini: Die Limo und Hohes C. Den größten Marktanteilszuwachs erreichten mit 2,2 Prozentpunkten gleichauf Schweppes und Jacobs Kaffee. Von Aperol und Die Limo über Pepsi bis Vilsa – die Top-Marken in der Kategorie Getränke auf einen Blick.