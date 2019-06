Top-Marke 2019: Süßwaren

In der Kategorie Süßwaren sind Big-Player versammelt. Von den zwölf Top-Marken 2019 haben zwei über 1 Mio. Neukäufer und drei sogar weit mehr als 2 Mio. gewonnen. Darunter ein echter Klassiker: Schogetten. Knoppers, im vergangenen Jahr bereits der Überflieger, packt nochmals 2,7 Mio. Käuferzuwachs und 3,7 Prozentpunkte Marktanteilsplus oben drauf. Bei den Salzigen lief es für Tuc besonders gut: 2,4 Mio. Neukäufer und plus 3,3 Punkte beim Marktanteil. Und was bei den Verbrauchern immer gut ankommt: neue Sorten und Variationen ihrer Lieblingsmarken. Von Schogetten und Pringles über Airwaves bis zu Lindor Pralinen – die Top-Marken in der Kategorie Süßwaren auf einen Blick.