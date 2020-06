Top-Marke 2020: Drogeriewaren I

26 Warengruppen mit 26 Siegermarken, fast alle aus Konzern-Schwergewichten, haben es in der Kategorie Drogeriewaren dank ihrer besonders dynamischen Entwicklung unter die Top 100 geschafft. Eine, Ariel, erreicht über eine Million mehr Käufer. Beim Marktanteilszuwachs steht Frosch Allzweckreiniger mit plus 3,1 Prozentpunkten an der Spitze. Von Batiste und Bebe über Kneipp bis zu Sensodyne – die Top-Marken im ersten Teil der Kategorie Drogeriewaren auf einen Blick.