Top-Marke 2020 Nachhaltigkeit als Erfolgstreiber

Nachhaltigkeit, Startups und Discountlistung haben 2019 den Markt getrieben. Das zeigen die 100 Top-Marken 2020, die in ihrer Warengruppe die beste Performance hingelegt haben. Zum 13. Mal benennt die LZ 100 Category-Champions als Top-Marke – die Datenbasis liefert die GfK.

Ob Frosch und Frosta oder Henkel bei der Verpackung von WC-Frisch, mit Nachhaltigkeitskonzepten haben viele Top-Marken gepunktet. Auch der Trend Gesundheit hält an und spiegelt sich bei den Top-Marken 2020 wider, wie bei Alpro mit dem Skyr, bei Pepsi – zum zweiten Mal in Folge – mit der zuckerfreien Variante oder Volvic Essence und Teekanne Organics. Mit ihren glaubhaften Marketingkozepten haben aber auch junge Marken und Startups wie Gustavo Gusto, Just Spices oder PowerBar die Verbraucher überzeugt.Mehr als 18 Prozent Umsatzwachstum haben die 100 Siegermarken im Durchschnitt erzielt. Damit wurden 48,9 Mio. Euro für eine Top-Marke ausgegeben – das sind 7,5 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Relativ gering ist mit 1,2 Prozentpunkten die Steigerung bei den neu erreichten Haushalten ausgefallen. Aber sie erreichen im Schnitt mit 11,8 Prozent einen deutlich höheren Marktanteil – plus 1,4 Punkte gegenüber 2019. "Die Dynamik liegt wieder bei den größeren Marken", sagt Robert Kecskes, Global Insights Director der GfK und zuständig für das Projekt Top-Marke.

Boden gutgemacht haben die Herstellermarken insgesamt mit 0,8 Prozentpunkten auch gegenüber den Handelsmarken, "nicht nur wegen der Listungen im Discount, sondern auch bei den Vollsortimentern", sagt Kecskes. Und das gelte noch immer, auch in Corona-Zeiten. (jho/ke)