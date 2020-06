Top-Marke 2020: Süßwaren

Ferrero MSC GmbH & Co. KG, Frankfurt: Thomas Laux, Country Marketing Manager Kinder Snacks, Catharina Bannier, Teamlead Kinder Riegel, Kinder Country, Kinder Happy Hippo und Kinder Cards (oberes Bild), Sabine Burda, Senior Product Manager Kinder Riegel. (Bild: Unternehmen)

CFP Brands Süßwarenhandels GmbH & Co. KG, Bonn: Jenny Esch, Produktmanager Mentos Kaugummi (o.l.), Britta Eulgem, Brand Manager Mentos & Smint, Frank Gorzolla, Sales Director, Nicola Weiss, Marketing Director Perfetti van Melle Deutschland (u.r.). (Bild: Unternehmen)

Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, Polch: Martin Schulz, Leiter Marketing (l.), und László Marlon Jacobi, Leiter Trade-Marketing. (Bild: Unternehmen)

Hosta Werk für Schokolade-Spezialitäten GmbH & Co. KG, Stimpfach-Randenweiler: Tanja Unbehauen, Marketing Manager, und Jörg Schmitz, Vertriebsleitung. (Bild: Unternehmen)

Hitschler International GmbH & Co. KG, Köln: Geschäftsführer Philip Hitschler-Becker. (Bild: Unternehmen)

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln: Saskia Rosendahl, Head of Marketing Chio & Pom-Bär, Head of Communications (auf dem Laptop), und Anna Müller, Junior Brand Manager Pom-Bär. (Bild: Unternehmen)