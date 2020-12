Wachstumsstrategie Melitta will Teekapseln weltweit verkaufen

Melitta will Teekapseln weltweit verkaufen

Der Kaffeehersteller Melitta sieht im Teegeschäft große Wachstumschancen. Gerade ist der Konzern in den Markt für Teekapseln eingestiegen. Künftig will Melitta die Kapseln weltweit verkaufen. Ihre Kaffeekapseln verkaufen die Mindener bereits in Brasilien und Kanada.

