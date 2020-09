Well PlusTrade Chefin der Nussriegel-Sparte wechselt zum Protein-Shake-Hersteller

Well PlusTrade

Die CEO der Bahlsen-Tochter Rawbite wechselt zum Sportnahrungsspezialisten Well Plus Trade. Sie übernimmt dort die Position der Alleingeschäftsführerin.

Annette Horváth (44), bis vor Kurzem CEO der Bahlsen-Tochter Rawbite, ist zur Alleingeschäftsführerin der Well Plus Trade GmbH (WPT) mit Sitz in Hamburg berufen worden. Bei dem nach eigenen Angaben deutschen Marktf&