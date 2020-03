Werbung in Corona-Zeiten Das gemeinsame "Danke" von Unilever, Erasco, Harry und Homann

Werbung in Corona-Zeiten

In der Corona-Krise werden aus Konkurrenten Partner. Das haben LEH und Drogisten mit ihren Dankes-Kampagnen an die Mitarbeiter der Wettbewerber bereits demonstriert. Die Industrie hielt sich bislang zurück. Doch das ändert sich jetzt.

Knorr, Mondamin und Pfanni bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren tägliche Arbeit in den Supermärkten. Die Anzeige ist heute im Großformat in der "Bild"-Zeitung erschienen. Auch via Social Media wird die Botschaft verbreitet.

Die Initiative ging von Homann aus, erklärt Peter Brawand, Chef der verantwortlichen Kreativagentur Häppy, gegenüber der LZ. Da seine Agentur sehr viele Kunden aus der Foodbranche habe, sei ein Rundruf bei anderen Klienten recht schnell erfolgreich gewesen. Schnell war auch die Finalisierung der Idee. Nur eine Woche verging bis zur Umsetzung. Brawand: "Das war ein heißer Ritt über den Acker."