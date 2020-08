Werk-Schließung Grebenhain STI-Führung einigt sich mit Betriebsrat

Nach der Schließung des STI-Werks in Grebenhain können insgesamt 106 der insgesamt 158 Arbeitsplätze am Standort erhalten werden. Den Betroffenen werden Arbeitsplätze in anderen Werken angeboten.

Im Zusammenhang mit der geplanten Schließung des Werks für Display-Produktion in Grebenhain hat sich die Geschäftsführung der STI Group mit dem Betriebsrat &u