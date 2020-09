Wurstsnacks Campofrio macht den nächsten Schritt

Der spanische Fleischwarenriese Campofrio Food Group stößt in Deutschland in neue Marktsegmente vor. Unter der Marke Aoste werden konzernweit die ersten Gemüseticks eingeführt und unter der Marke Campofrio kommen vier spanische Käsesorten in die Regale.

Innerhalb des Campofrio-Reichs ist die Deutschland-Dependance eine kleine Adresse. Nur 42 der rund 8 000 Mitarbeite