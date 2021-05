Zukauf Ehrmann übernimmt Russland-Geschäft von FrieslandCampina

Der niederländische Molkereiriese FrieslandCampina hat seine russische Tochtergesellschaft an Ehrmann verkauft. Durch die Übernahme will das bayerische Familienunternehmen seine Marktposition in dem Land ausbauen. FrieslandCampina will sich in anderen Märkten verstärken.

Ehrmann hat die russische Tochtergesellschaft Campina LLC von FrieslandCampina (FC) übernommen. In einer