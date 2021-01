Zukauf Nomad Foods an Fortenova interessiert

Nomad Foods an Fortenova interessiert

Nomad Foods will sein Portfolio um weitere Marken erweitern und hat Verhandlungen mit der kroatischen Fortenova-Gruppe aufgenommen, um deren Tiefkühlsparte zu übernehmen.

Der Iglo-Mutterkonzern Nomad Foods ist an den Tiefkühlmarken Ledo, Citluk und Frikom interessiert. Sie gehören zum Lebensmittelkonzern Fortenova mit Sitz in Zagreb und haben einen hohen Bekanntheitsgrad in Kroa