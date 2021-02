Zusammenarbeit Aldi Süd bringt eigenes Brewdog-Bier in die Regale

Aldi Süd bringt eigenes Brewdog-Bier in die Regale

Brewdog braut nun auch in Deutschland für Aldi. Ab Mitte März steht das "Brewdog ALD IPA" in den Regalen von Aldi Süd. Die ungewöhnliche Kooperation zwischen dem Craft-Bier-Brauer und dem Discounter begann im Vorjahr in Großbritannien - und zwar mit einem Zwist.

Aldi und Brewdog machen auch in Deutschland gemeinsame Sache. Ab dem 12. März steht das eigens für den