„Nicht wir sind für das Unternehmen da, sondern das Unternehmen für uns.“ Marc-Aurel Boersch

Sein nächster Schritt galt der Innovationsfähigkeit. Motto: "Nicht nur Startups sind agil. Auch Nestlé weiß, wie man schnell etwas groß macht." Das Problem war: "Wir hatten nichts in der Hand." Also habe er das Team "Test and Learn" installiert: Aufgabe sei Entdecken und Gestalten, Wachstum nicht im Sinne von mehr, sondern besser."Diesem Team haben wir das Recht gegeben, an IT und Finance vorbei zu agieren." Es bekam beispielsweise eine Kreditkarte, um Einkaufsprozesse zu umgehen und einzukaufen, was gebraucht wird. Das Team darf Firmen gründen, Stores aufmachen. Es hat direkten Zugang zu Handelskunden bis in die Chefetage und berichtet nur an das Growth Board, dem Boersch angehört. "Bewerten ist dort verboten. Unsere Aufgabe ist zu unterstützen, zu ermöglichen." Offenbar hat sich der unkonventionelle Ansatz bewährt, denn "das Konzept rollen wir gerade weltweit aus." Nestlé könne Produkte jetzt in sechs Monaten bis zur Marktreife entwickeln und baue gerade ein kleines Testwerk dafür.Die Botschaft des 54-jährigen Managers an sein Publikum: Um den Anforderungen der heutigen Zeit zu begegnen, muss ein Unternehmen die Menschen in den Mittelpunkt stellen, ihnen Raum für Zusammenarbeit geben, eine menschliche Sprache sprechen und sie angst- und hierarchiefrei gestalten lassen. Problem sei, dass "unsere Führungskräfte nicht so aufgewachsen sind. Auch ich bin mit dem System Vorgabe-Ausführung-Kontrolle groß geworden."