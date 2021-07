Henkel

Bildschirmaffin: In der Somat-Produktion von Henkel in Düsseldorf gehört der sichere Umgang mit Daten zu den Anforderungen.

Digitale Kenntnisse sind nicht nur in Büroetagen zunehmend gefragt. Auch in der Produktion gewinnt der "Connected Worker" an Bedeutung. Dass bei Automatisierung oft Personalabbau im Raum steht, bremst die Offenheit.

Digitale Kenntnisse sind nicht nur in Büroetagen zunehmend gefragt. Auch in der Produktion gewinnt der "Connected Worker" an Bedeutung. Dass bei