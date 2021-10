Anhören

Gehalts-Check Export Manager

Der Export Manager verantwortet die Vertriebsaktivitäten in einem begrenzten internationalen Markt. In Kooperation mit Importeuren bzw. Distributoren realisiert er die geplante Marketing- und Vertriebskonzeption und beliefert diese oder den Lebensmitteleinzelhandel direkt.

Der Dienstsitz ist in der Regel in Deutschland. Der Durchschnitt der Vergütungen hat sich kaum verändert, der Minimalwert hat sich in einem Jahr von 75 000 auf 85 000 Euro erhöht. Die Reisetätigkeit lag vor der Pandemie bei ca. 30-50 Prozent. Doch auch hier haben Video-Telefonate Einzug gehalten. Der Wunsch nach Homeoffice ist gestiegen. Unternehmen, die hier flexibel sind, haben deutlich bessere Chancen, Vakanzen schnell zu besetzen. Die Wechselbereitschaft ist ebenso gering, wie das Angebot offener Stellen.