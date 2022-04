.

Gehalts-Check Geschäftsführung Marketing & Vertrieb

Die Geschäftsführung Marketing & Vertrieb trägt die Gesamtverantwortung für Absatz- und Umsatzziele, Sortiments- und Preispolitik sowie das Ergebnis. Sie verantwortet Key Account Management, Innendienst, Auftragsabwicklung, Marketing und Feldorganisation. Die Durchschnittsvergütung stagniert. Zuvor war zwischen 2018 und 2020 ein substanzieller Anstieg von fast 10 Prozent zu verzeichnen. Die Quote an Akademikern liegt bei 83 Prozent, einen kaufmännischen Hintergrund haben 86 Prozent, der Rest hat einen lebensmittelspezifischen Background. Erstaunlich aber wahr: Es gab keine einzige Frau in der Auswertung. Der Markt für die Funktion ist derzeit in Bewegung. Nachdem es im ersten Pandemiejahr etwas ruhiger gewesen ist, zieht die Nachfrage wieder an.