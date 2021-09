Gehalts-Check: Key Account Manager national

Anhören

Der Key Account Manager national betreut im Inland Top-Kunden des Lebensmitteleinzelhandels und akquiriert neue Handelskunden. Er erstellt und verantwortet die kundenbezogene Absatz-, Umsatz-, Sortiments- sowie Ertragsplanung.

Die Vergütung stagniert bereits seit 2018. Der Markt für nationale Key Account Manager ist aber immer in Bewegung. Vakanzen können in der Regel gut besetzt werden. Erfahrung aus dem Produktbereich oder der Kategorie sind erwünscht. Der Ausbildungshintergrund spielt eine untergeordnete Rolle. Akademiker (53 Prozent) und Nicht-Akademiker halten sich die Waage. Unternehmen müssen sich mehr denn je darauf einstellen, dass der Wunsch nach Homeoffice-Möglichkeiten an sie herangetragen wird.