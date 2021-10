Anhören

Gehalts-Check Nationaler Key Account Manager Foodservice

Der Nationale Key Account Manager Foodservice akquiriert und betreut nationale Kunden im Bereich Großhandel und Großverbraucher (Hotellerie, Restaurants, Catering). Er erstellt die kundenbezogene Planung und verantwortet die Ziele.

Zudem schult er den Außendienst des Großhandels und die Verwender der Großverbraucher zur Anwendung der Produkte. Die Vergütung ist in der Corona-Krise um drei Prozent zurückgegangen. 2/3 der Stelleninhaber haben nicht studiert, sondern einen lebensmittel- oder foodservice-spezifischen Hintergrund, wie Koch oder Hotelfachmann. Das Angebot an Stellen ist in der Pandemie komplett zusammengebrochen. Dem stehen viele Stellensuchende gegenüber, da viele ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit gehen mussten.