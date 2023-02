Anhören

Inklusive Arbeitspolitik Kellogg macht Rückzug bei mentalem Stress möglich : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Kellogg möchte seinen Beschäftigten mehr Rückzug und Erholung anbieten in körperlich und seelisch belastenden Situationen. Als Beispiel nennt es Schwangerschaftsverlust, Kinderwunschbehandlung, die Menopause oder eine Geschlechtsumwandlung.

Daniela Concirta, HR-Leiterin bei Kellogg bezeichnet die neue Policy als "ein Recht auf Rückzug“. Bis zu 14 Tage bezahlter Sonderurlaub soll etwas für Elternteile möglich sein, die vor der Geburt ihr Kind verlieren. Die Tage können sie selbst bescheinigen, ohne dass ein ärztlicher Nachweis erforderlich ist. Für Frauen mit Wechseljahren soll der Rückzug in Wohlfühlräume möglich sein sowie flexibleres Arbeiten. Abwesenheiten für Geschlechtsumwandlungen werden genauso wie jeder andere medizinische Termin betrachtet. „Wir wollen diesen Tabuthemen die angemessene öffentliche Aufmerksamkeit geben und unsere Führungskräfte zu einem offenen Umgang schulen. In lebensverändernden Situationen dürfen sich bei uns jetzt Mitarbeitende eine Auszeit zur seelischen und körperlichen Genesung nehmen – unabhängig von der Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit.” Kellogg ist nach eigenen Angaben das erste Unternehmen, dass eine solche Policy in Deutschland offiziell bekannt gibt.