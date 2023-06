Trotz Fachkräftemangel in vielen Branchen gelingt es dem Safthersteller Voelkel, seine Beschäftigten auch längerfristig zu halten. Die Arbeitsbedingungen, die Unternehmensausrichtung sowie das Engagement in der Region werden hierfür als Faktoren genannt.

Mit 350 Mitarbeitern ist der Bio-Safthersteller Voelkel im 150-Seelen-Dorf Höhbeck einer der größeren Arbeitgeber im Wendland – dabei zahlen die Öko-Pioniere nicht einmal hohe Gehälter. Trotzdem machen sich die Brüder Jurek und Jacob Voelkel keine Sorgen um das Fachkräfteproblem. "Geld ist nicht mehr alles, wir haben kein Problem, Mitarbeiter zu finden", sagt der 37 Jahre alte Jacob Voelkel, der die Einstellungsgespräche für die meisten der 220 Angestellten in der Produktion selbst geführt hat. Dabei werde deutlich, dass Mitarbeiter eine Perspektive in einem Familienunternehmen wollten, kein anonymes Arbeitsverhältnis, erzählt er. Zeitverträge gebe es wenige bei ihnen.Es spricht sich herum, dass die Atmosphäre in dem seit mehr als acht Jahrzehnten von der Familie geführten Unternehmen gut ist, es kaum Fluktuation gibt. "Voelkel ist eines unserer Aushängeschilder und ein attraktiver Arbeitgeber in der Region", sagt Sigrun Kreuser, Leiterin der Agentur Wendlandleben in Lüchow. "Sie arbeiten seit Generationen mit Landwirten zusammen und stärken so die Region und nicht nur sich."Im Allgemeinen hat das Wendland ein großes Problem, Fachkräfte und ihre Familien anzulocken. Mit 39 Einwohnern pro Quadratkilometer ist es der am dünnsten besiedelte Landkreis in Deutschland, rund 49.000 sind gemeldet, heißt es aus dem Landratsamt. Das Gehaltsniveau ist nicht hoch, zudem findet man schlecht Wohnraum. Am dringendsten werden derzeit Ärzte, Pflegekräfte und Busfahrer gebraucht. Zudem gibt es offene Stellen im Bereich Physiotherapie und Tiermedizin.Sozialpädagogen, Lehrer und Psychologen suchen die Heilpädagogischen Wohngruppen in Dannenberg eigentlich immer. Von rund 450 Angestellten ist der Großteil jung und weiblich, wegen der Familienplanung gibt es dauernd Veränderungen. "Wir suchen ständig", sagt Bernard Fathmann, Geschäftsführer und Seniorchef des Familienunternehmens, der auch auf die Ausbildung der eigenen Kräfte setzt. "Wir haben auch viele duale Studenten, davon bleibt ein Teil bei uns."