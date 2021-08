Anhören

Tarifbindung Ernährungsbranche stabil bei 54 Prozent

In der Ernährungs- und Genussmittelindustrie stabilisiert sich die Reichweite von Tarifverträgen. Die Zahl der Beschäftigten mit Branchen- oder Haustarifvertrag ist leicht gestiegen.

So arbeiten laut aktuellem IAB-Betriebspanel 54 Prozent (Vorjahr: 53 Prozent) der über 600.000 Beschäftigten in einem Betrieb mit Branchen- oder Haustarifvertrag. Dies sei positiv zu bewerten vor dem Hintergrund einer abnehmenden Tarifbindung in der Gesamtwirtschaft, heißt es bei der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss.