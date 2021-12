Bert Bostelmann

Transparent und persönlich erläutert der YBF-Gastgeber Reinhard Schneider, wie ressourcenschonend der Frosch-Hersteller am Standort in Mainz auf Kreislaufwirtschaft setzt.

Kürzer und in kleinerer Runde – aber immerhin in Präsenz haben sich 50 Nachwuchsmanager aus der Konsumgüterbranche bei Werner & Mertz in Mainz zur Young Business Factory getroffen. Das Thema: Nachhaltigkeit.

Kürzer und in kleinerer Runde – aber immerhin in Präsenz haben sich 50 Nachwuchsmanager aus der Konsumgüterbranche bei Werner &a