In der Nestlé-Zentrale in Vevey ist man ohne Frage einiges an öffentlicher Kritik gewohnt. Doch was sich derzeit auf politischer Bühne rund um den Schweizer Nahrungsmittelriesen abspielt, hat eine andere Qualität als die Vorwürfe von Nichtregierungsorganisationen.

In der Nestlé-Zentrale in Vevey ist man ohne Frage einiges an öffentlicher Kritik gewohnt. Doch was sich derzeit auf politischer Büh