Kommentar: Geflüchtete brauchen Zeit

Viele Menschen aus der Ukraine suchen derzeit Schutz vor dem Krieg in Deutschland, und die Hilfsbereitschaft ist noch größer als beim Flüchtlingszustrom 2015/16. Damals haben wir manches über Integration gelernt, und so erklärten sich etliche Unternehmen schnell bereit, die Geflüchteten in Lohn und Brot zu holen. Das liegt im eigenen Interesse, weil sich für viele offene Stellen kein Personal mehr finden lässt.

