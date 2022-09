Ungeschriebene Gesetze haben lange Zeit das Leben von Industrie, Handel und auch Verbrauchern vereinfacht: Markenware ist teurer als die der Eigenmarken. Bio-Produkte kosten mehr als herkömmliche Lebensmittel. Und in Deutschland sorgt der starke Wettbewerb in aller Regel für niedrigere Ladenpreise als in den Nachbarländern.

Ungeschriebene Gesetze haben lange Zeit das Leben von Industrie, Handel und auch Verbrauchern vereinfacht: Markenware ist teurer als die der Eigenmar