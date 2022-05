Impossible Foods

Mit seinen Chicken Nuggets will Impossible Foods britische Konsumenten beeindrucken.

Impossible Foods, kalifornischer Hersteller von pflanzlichem Fleisch, expandiert über den Atlantik und startet dieser Tage in Großbritannien. Zwei seiner neuesten Produkte sind derzeit in Restaurants im ganzen Land erhältlich. Im Laufe des Jahres will das Startup auch in britischen Supermärkten präsent sein.

