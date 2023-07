Beiersdorf

Stop The Water While Using Me ist spätestens Anfang 2024 Geschichte.

Anfang 2020 übernahm Beiersdorf die Marke Stop The Water While Using Me von ihren Gründern. Nun ist Schluss: Der Konzern sieht keine ausreichende Perspektive für das Naturkosmetik-Label.

Mit Beginn des kommenden Jahres ist Stop The Water While Using Me Geschichte. Das Label für Naturkosmetik, das seit 2020 zu Beiersdorf geh&o