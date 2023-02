Die politische Weltordnung ist im Umbruch. Als Garant für den Wohlstand braucht Deutschland mehr denn je einen starken Unternehmergeist. Das ist die zentrale Botschaft des diesjährigen MMM-Kongresses in München.

61. MMM-Kongress: Raum für Impulse und neue Perspektiven

Reinhard Rosendahl Der diesjährige 61. Kongress des MMM-Clubs in München steht unter dem Titel "Jetzt-Zukunft-Unternehmen". Rund 600 Branchenvertreter verfolgen die Reden der hochkarätigen Referentinnen und Referenten. 1/20 Reinhard Rosendahl MMM-Präsidentin Simone Krah bringt bei der Spitzenveranstaltung "überzeugende und überzeugte Zukunftsgestalter" auf die Bühne. 2/20 Reinhard Rosendahl Einen eindrücklichen Blick auf den Transformationsprozess bei Nestlé wirft der scheidende Deutschland-Chef Marc-Aurel Boersch, der in sehr persönlichen Worten auch die eigene Rolle als Führungskraft reflektiert. Im Kern gehe es darum, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu rücken. 3/20 Reinhard Rosendahl Tacheles reden auch die Selbstständigen auf der MMM-Bühne. Die Kaufleute Reiner Schenke (l.), Christina Ernst (2. v. li.) und Lutz Richrath (re.) wünschen sich mehr Wertschätzung und Begeisterung für die Arbeit im Lebensmitteleinzelhandel. 4/20 Reinhard Rosendahl dm-Geschäftsführerin Kerstin Erbe zeigt auf, wie der Karlsruher Drogeriemarktbetreiber den Weg hin zum umweltneutralen Unternehmen geht. "Reduktion geht immer vor Kompensation", macht sie den ganzheitlichen Ansatz deutlich. 5/20 Reinhard Rosendahl 6/20 Reinhard Rosendahl 7/20 Reinhard Rosendahl 8/20 Reinhard Rosendahl Hansueli Loosli, Verwaltungsratspräsident von Transgourmet, erklärt, worauf es im Foodservice ankommt. 9/20 Reinhard Rosendahl Sigrid Nikutta aus dem Vorstand der Deutschen Bahn stellt nachhaltige Transportlösungen in der Logistik vor. 10/20 Reinhard Rosendahl Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen erklärt, wie groß die Bedeutung von Kommunikation gerade in gereizten Zeiten ist: "Wir taumeln in ein Jahrhundert der kommunikativen Konfrontation." Er rät zu mehr echter Wertschätzung: "Das ist das Zaubermittel in der Kommunikation." 11/20 Reinhard Rosendahl Politikwissenschaftlerin Claudia Major ordnet die sicherheitspolitische Lage Europas zwischen den Interessen Amerikas, Chinas und Russlands ein. 12/20 Reinhard Rosendahl 13/20 Reinhard Rosendahl 14/20 Reinhard Rosendahl 15/20 Reinhard Rosendahl Beim Get together bei Eataly nutzt die Branche die Gelegenheit zum Austausch. 16/20 Reinhard Rosendahl 17/20 Reinhard Rosendahl 18/20 Reinhard Rosendahl 19/20 Reinhard Rosendahl Das Präsidium des MMM-Clubs um Präsidentin Simone Krah (vorne li.) bringt beim jährlichen Top-Event Branchenverantwortliche und Unternehmerpersönlichkeiten zusammen. 20/20 Teilen

Corona, der Krieg in der Ukraine, Inflation und Klimawandel – auch die deutsche Ernährungswirtschaft erlebt Krisenszenarien in der Dauerschleife. Während das Alltagsgeschäft geprägt ist von Personalmangel, volatilen Märkten und harten Preisverhandlungen, durchbricht der diesjährige 61. Kongress des MMM-Clubs die negative Stimmung. Präsidentin Simone Krah bringt bei der Spitzenveranstaltung in München "überzeugende und überzeugte Zukunftsgestalter" auf die Bühne, die es verstehen, den knapp 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch in schwierigen Zeiten Denk- und Handlungsimpulse zu geben.Die sicherheitspolitische Lage Europas zwischen den Interessen Amerikas, Chinas und Russlands bewerten ZDF-Reporter Elmar Theveßen und Politikwissenschaftlerin Claudia Major. "Amerika erwartet, dass Deutschland schnell und entschlossen eine Gesamtstrategie erarbeitet", betont Theveßen. Major spricht von einer "mentalen Zeitenwende" und macht deutlich: "Militärische Macht ist zurück als Mittel in der Politik – auch wenn wir uns das lange nicht vorstellen konnten."Für eine klare, authentische und persönliche Sprache macht sich auch der scheidende Nestlé-Deutschlandchef Marc-Aurel Boersch stark. Er beschreibt eindrücklich, wie der Nahrungsmittelriese den Wandel in der internen und externen Kommunikation weg vom "Corporate Gedöns" vorangetrieben hat. Im Kern gehe es darum, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu rücken. "Wir waren so prozessgesteuert, dass wir keinen Raum hatten, neue Ideen und Gedanken zu formulieren." In sehr persönlichen Worten reflektiert Boersch dabei auch seine eigene Rolle als Führungskraft. Im Rahmen eines Coachings habe er sich seinerzeit eingestehen müssen: "Ein schnelles, gutes Ergebnis ist mir wichtiger als die Menschen, die involviert sind." Die eigene Geisteshaltung zu verstehen sei die Basis, um echte Transformation angehen zu können.Tacheles reden auch die Selbstständigen auf der MMM-Bühne. Die Kaufleute Christina Ernst, Lutz Richrath und Reiner Schenke wünschen sich mehr Wertschätzung und Begeisterung für die Arbeit im Lebensmitteleinzelhandel. "Ein Drittel der jungen Leute will Beamter werde, zwei Drittel Influencer. Es muss auch irgendjemand mal die Arbeit machen", mahnt Ernst an.