Auswahlkriterien: So wird man Top-Marke

1. Eintrittsbarriere

2. Erstes Nebenkriterium

3. Zweites Nebenkriterium

4. Gewinner-Kriterium

Die Markenbasis

Nur die Marken, die in den Jahren 2019 und 2020 mit einer Käuferreichweite von mindestens 1 Prozent am Markt vertreten waren, kommen überhaupt in die Auswahl zur Top-Marke 2021 in ihrer Warengruppe.Die Umsatzentwicklung der Marke muss positiv sein. So wird vermieden, dass Marktanteilszuwächse nur durch einen schrumpfenden Markt generiert werden.Die Entwicklung der Käuferzahl darf nicht negativ sein.Konnte eine Marke in ihrer Warengruppe den größten Marktanteilszugewinn in Prozentpunkten im Vergleich der Jahre 2019 und 2020 generieren, dann hat sie gewonnen und erhält die Auszeichnung Top-Marke 2021, sofern die Warengruppe zu den in diesem Jahr prämierten gehört.Mit diesen Auswahlstufen sichert die Lebensmittel Zeitung nicht nur die Nachprüfbarkeit des Auszeichnungsprozesses ab, sondern der Kriterien-Mix spiegelt auch eine langfristige Marketingleistung wider. Eine Eigenschaft, die den Erfolg einer starken Marke ausmacht.Die Grundlage dafür bildet der GfK-Consumer-Scan, basierend auf dem Haushaltspanel mit 30.000 Teilnehmern und einem Individualpanel mit 40.000 Konsumenten. Die Warengruppen Frische, Food und Getränke laufen über den Haushalts-Scan. In den Segmenten Körperpflege, Kosmetik und Süßwaren wird über das Individualpanel ermittelt.Vorab beurteilen die Bereichsverantwortlichen der GfK 315 Sortimentssegmente – die Basis des GfK-Systems – nach Marktbedeutung und -bewegung. So kristallisieren sich die 100 Warengruppen heraus, in denen die Top-Marken ausgezeichnet werden. Herrscht in einer Warengruppe beim Marktanteilszuwachs Gleichstand zwischen zwei Marken, kann keine der beiden Top-Marke werden.