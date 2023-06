Ruth Kueng

In Deutschland sitzt das Geld für den Schweizer Käse nicht mehr so locker.

In den ersten vier Monaten des Jahres hat die Schweiz weniger Käse exportiert als im Vorjahreszeitraum. Vor allem die Kaufzurückhaltung in Deutschland bringt die großen Sortenorganisationen in eine schwierige Lage. Sie müssen ihre Produktion anpassen und neue Märkte suchen.

Die Schweizer Käseproduzenten stellen fest, dass die Konsumenten im Ausland stärker auf den Preis achten und ihre hochpreisige Ware deshalb