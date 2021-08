Wenn großer Geschmack ganz einfach ist: Marktführer Kühne bringt mit „Pure“ seine größte Gurkeninnovation seit 30 Jahren in die Regale. Das Erfolgsrezept des neuartigen Gurkenkonzepts: 100% natürliche Zutaten – sonst nichts. Das Ziel: junge Konsument:innen nachhaltig auf den Geschmack bringen.

Welche Innovation bringt Kühne auf den Markt?

Wie entwickelt sich der Gurkenmarkt?

Bildergalerie: Die neue „Pure“ Cornichon Range von Kühne

Das neuartige Produktkonzept von „Pure“: Die Cornichons werden mit 100 % natürlichen Zutaten eingelegt. Die Sorte Kräuter veredeln Majoran und Petersilie. 1/4 Die Cornichons mit Blütenhonig punkten mit süß-mildem Geschmacksprofil. 2/4 In der Sorte Jalapeño werden die Cornichons pikant abgeschmeckt. 3/4 Das „Pure“ Display zieht am POS gezielt die Blicke auf sich und animiert die junge Zielgruppe zum Spontankauf. 4/4 Teilen

Welche Consumer-Trends gibt es?

Junge Konsument:innen greifen verstärkt nach Cornichons: Rund ein Drittel des Umsatzes der Kühne Cornichons 370 ml gehen auf das Konto der unter 39-Jährigen. Ein starker Indikator für das Umsatz-Potenzial, das diese Kategorie birgt. Trend Natürlichkeit prägt den Markt: Unter jungen Konsument:innen ist die Nachfrage nach Produkten ohne künstliche Zusatzstoffe hoch, 84 % der 25-39-Jährigen finden eine kurze und verständliche Zutatenliste wichtig. Bei Verbraucher:innen wächst das Umweltbewusstsein, dem Kühne mit „Pure“ als zertifiziert klimaneutrales Produkt nachhaltig Rechnung trägt: CO 2 -Emissionen, die im Produktlebenszyklus der „Pure“ Cornichons verursacht werden, gleicht Kühne mit der Unterstützung von Klimaschutzprojekten aus.

Welche Aktionen plant Kühne für den Launch?

Kontakt

Unter „Pure“ legt Kühne ein – ganz ohne Aromen, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder E-Nummern. Mit dem innovativen Gurkenkonzept bringt der Marktführer „Eingelegte Gurken“ so gezielt auf die Agenda der Millennial-Zielgruppe – und markiert auch optisch den vielversprechenden Umbruch in der Kategorie: Das cleane, moderne Design sticht am Gurken-Regal ins Auge und begeistert Verwender:innen nachhaltig. Auch mit der Sortendifferenzierung liegt Kühne im Trend: Während Petersilie und Majoran die „Pure“ Cornichons mitveredeln, werden die kleinen Gurken in der Variante mitpikant abgeschmeckt. Die Cornichons mitpunkten mit süß-mildem Geschmacksprofil. Die drei „Pure“-Neuheiten sindfür 2,49 Euro (UVP) im 327-ml-Glas erhältlich.In der Kategorie „“ sind Gurken besonders gefragt – wie die Marktentwicklung deutlich zeigt: Allein im letzten Jahr konnten „Eingelegte Gurken“ ein Umsatzplus von 6 % verzeichnen. Kühne toppt die Entwicklung mit einem, beim Teilmarkt Cornichons sogar um 18 %.Mehr noch: Im vergangenen Jahr baute Kühne seineum knackige 1,4 Prozentpunkte auf 21,4 % Marktanteil aus – und ist damit klarer Treiber in diesem Segment. Weiteres Wachstumspotenzial identifiziert Kühne jetzt in der Ansprache jüngerer Zielgruppen, denn bislang geht rund 60% des Gurkenumsatzes auf das Konto der Altersklasse 50+. Mit „Pure“ serviert Kühne der jüngeren Zielgruppe und dem Handel eine einzigartige Neuheit mit hoher Impulskraft.Mit den neuen „Pure“ Cornichons bedient Kühne gleich drei relevante Consumer-Trends und steigert so gezielt die Wertschöpfung in der Kategorie:Den Launch von „Pure“ pusht Kühne mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket, das die junge Zielgruppe an allen relevanten Touchpoints erreicht und nachhaltig für die Neuheit begeistert. Hohe Aufmerksamkeit generiert Kühne mit Zweitplatzierungen am POS: Daszieht im Hauptkundenlauf oder vor dem Konservenregal die Blicke gezielt auf sich und animiert die junge Zielgruppe zum Spontankauf.Mit einem aufmerksamkeitsstarken Produkt-Spot legt Kühne noch eins drauf und bringt die „Pure“ Cornichons auf die TV- und Smartphone-Bildschirme – und damit ins Mindset der Millennials. Gleichzeitig sorgen reichweitenstarke PR-, Social Media- und Influencer-Kommunikation für eine hohe Durchdringung der jungen Zielgruppe.