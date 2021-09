Ob Filialen im stationären Handel oder Webshop – Lebensmittelhändler stehen heute vor der Frage, wie sie ihre Kunden am besten erreichen. Der intelligente Einsatz von Technologien schafft hier die Klammer zwischen Onlineshop und Filiale. KNAPP hat sich mit der Initiative New Urban Logistics genau dieser Thematik angenommen und schafft intelligente Lösungskonzepte für den urbanen Raum.Neben den großen Hochleistungs-Fulfillment-Zentren, die mehrere Länder effizient versorgen, gewinnen smarte Lösungen, vor allem für den urbanen Raum, zunehmend an Bedeutung. Hier gilt es, agile Logistik-Netzwerke zu schaffen, in denen Warenflüsse, Menschen, Prozesse und Informationen intelligent miteinander vernetzt sind, um vor allem die Herausforderungen der letzten Meile zu lösen. Mit KNAPPs Initiative New Urban Logistics können sich Retailer ihre urbanen Omnichannel-Netzwerke auf ihre Bedürfnisse maßschneidern.

Automatisiertes MFC als langfristige Lösung

Takeoff Technologies und KNAPP als Experte für Automatisierungslösungen entwickelten das Micro Fulfillment Center (MFC) als Lösung für den stationären und Online-Lebensmittelhandel insbesondere im städtischen Gebiet. Schnell war klar, dass MFCs eine wichtige Rolle in der zukünftigen Lebensmittel-Supply Chain spielen und Teil des Supermarktes der Zukunft sein werden.

Die schlüsselfertige Lösung E-Grocer MFC ermöglicht einen raschen Geschäftseinstieg zu niedrigen Kosten. Ein MFC kombiniert die Nähe einer physischen Filiale mit den Automatisierungsmöglichkeiten eines großen Central Fulfillment Centers. Durch die Verbindung mit dem Supermarkt steht dem Konsumenten das gesamte Sortiment zur Verfügung. Die Automatisierungslösung ist dabei direkt an einen Shop oder an eine Filiale angeschlossen und ermöglicht eine rasche Bearbeitung von Online-Bestellungen im Vergleich zur manuellen Kommissionierung. MFCs befinden sich sehr nahe beim Konsumenten. Dadurch ist eine Zustellung am selben Tag möglich und die bestellten Artikel stehen in kürzester Zeit zur Abholung oder Auslieferung bereit. Auch die Kosten für die Last-Mile sind deshalb vergleichsweise niedrig.Aktuell wickelt das automatisierte Micro Fulfillment-Netzwerk von Takeoff und KNAPP bereits mehr als 45.000 Bestellungen pro Woche ab. Bis Ende 2021 werden mit dem Netzwerk über 100.000 Online-Bestellungen pro Woche auf vier verschiedenen Kontinenten bearbeitet.

Bildergalerie: E-Grocer MFC von KNAPP