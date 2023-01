IMAGO / Manfred Segerer

Alpecin Coffein-Shampoo hat seine Marktposition im vergangenen Jahr deutlich ausgebaut.

Der Kosmetik- und Pharmaproduzent Dr. Wolff meldet für 2022 ein leichtes Umsatzplus und will in Zukunft noch stärker wachsen. Dazu beitragen sollen auch neue Produkte, die derzeit in der Entwicklung seien.

