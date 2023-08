Next Gen Foods

Seit Anfang des Jahres sind die Produkte von Tindle im deutschen Lebensmittelhandel gelistet.

Der Veggie-Hersteller Next Gen Foods, bekannt vor allem für Hähnchenalternativen der Marke Tindle, hat einen neuen Namen. Im Zuge des Markenrelaunchs will das Unternehmen noch in diesem Jahr neue Produktkategorien erschließen.

Das auf Hähnchenersatz spezialisierte Unternehmen Next Gen Foods benennt sich. Die in Singapur beheimatete Firma hat ihren neuen Namen nach ihrer