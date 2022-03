IMAGO / agefotostock

Der Preis für Butter und Käse befindet sich im Aufwärtstrend.

Die Lage am Milchmarkt ist angespannt. Einer steigenden Nachfrage steht ein niedrigeres Angebot gegenüber. Ostern und der Mangel an Raps- und Sonnenblumenöl lassen den Preis für Butter deutlich steigen. Bei Käse kommt es zu Lieferschwierigkeiten.

Die Lage am Milchmarkt ist angespannt. Einer steigenden Nachfrage steht ein niedrigeres Angebot gegenüber. Ostern und der Mangel an Raps- und So